(Video) "Kada je Jovan umro imala sam stav da više ne treba da živim": Sanda Rašković Ivić u suzama objasnila kako je posle smrti sina ipak izabrala život

Psihijatar, političarka, profesor Sanda Rašković Ivić gostujući u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" koja se emituje na Blic TV, odnosno na MTS kanalu 115 svake srede od 22 časa, govorila je o najbolnijem trenutku i svojim mislima kada je ovaj svet napustio njen sin Jovan koji je preminuo u januaru ove godine.

- Kada je moj Jovan, moj sin, umro, ja sam imala stav da ja više ne treba da živim, da je moja svetlost ugašena i da ja nemam šta više da radim na ovom svetu u ovom gradu niti bilo gde drugo. Onda sam se setila moje None (bake) i setila sam se koliko je ona volela mene i koliko mi se posvećivala, a ja imam troje unuka, dečaka, treći se rodio pre tri meseca i prosto sam došla do emotivnog zaključka, ne racionalnog, da ja na to nemam pravo. Da nemam pravo na to da se