Oblačno i toplo danas, do 21 stepen! U dve oblasti su moguće padavine, ponegde magla ujutru - evo šta nas čeka za vikend

Danas će u Srbiji biti minimalna temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 17°C u Dimitrovgradu do 21°C na severu Srbije.

Danas će u Srbiji biti minimalna temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 17°C u Dimitrovgradu do 21°C na severu Srbije. Srbija: U četvrtak promenljivo oblačno i suvo u većini predela, a samo je na jugu i jugoistoku Srbije moguća slaba kiša. Na severu Srbije ujutru sumaglica i magla, a sredinom dana i popodne duži sunčani periodi. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 17°C u