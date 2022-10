U Crnoj Gori odobren boravak za 13.500 Rusa

Nešto više od 13.500 ruskih državljana ima odobren privremeni ili stalni boravak u Crnoj Gori, a u toj državi boravi i oko 11.100 Ukrajinaca po osnovu privremene zaštite ili odobrenog boravka, preneo je danas portal RTCG podatke Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Od početka rata u Ukrajini, u februaru, za boravak do 90 dana prijavilo se 112.755 državljana Rusije i 50.614 Ukrajinaca. Ministarstvo navodi da je od 24. februara do 10. oktobra ove godine u Crnoj Gori registrovan ulaz 119.619 državljana Rusije, dok je na izlazu registrovano 103.406. „Za isti period boravak do 90 dana prijavilo je 112.755 državljana Ruske Federacije“, navodi MUP. Ipak u Crnoj Gori, po osnovu odobrenog privremenog boravka, trenutno boravi 8.157