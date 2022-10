Posle četvrtog kola Lige konferencija u Humskoj sve miriše na proleće. Mir u kući sačuvali su Dijabate i Rikardo. Još jednom, drugi put u sedam dana izabranici Gordana Petrića savladali su bundesligaša, ponovo je pao Keln – 2:0 (1:0). “Jarčevi” su u Beogradu saterani u – mišiju rupu! Partizan je igrao hrabro, odvažno, bez respekta prema renomeu protivnika, energično i nadahnuto, što je rezultiralo novom pobedom. Zato ne treba da čudi što je posle susreta na licu uvek ozbiljnog Petrića zaigrao osmeh:

– U nekim momentima utakmica je bila i teža nego prošle nedelje. Keln igra u jakoj ligi, ali i njegovi igrači su ljudi od krvi i mesa. Igrali smo deset na deset, tako da su momci odradili sve što treba. To je samo signal da i mi imamo ovde kvaliteta, samo treba da veruju u to i da im se pruži podrška. Čak i kada igraju slabije i da kroz te lošije partije prođu kao bolji igrači. I u porazu se uči. Momci su pokazali da imaju kvalitet, ali on će se brzo zaboraviti,