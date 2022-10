Dačić: Nesporno je da će SNS i SPS činiti i novu vladu

BEOGRAD: Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je večeras da je nesporno da će Srpska napredna stranka i SPS činiti i novu vladu Srbije.

Dačić je gostujući na u emisiji Hit-Tvit televizije Pink kazao da su predsednik SNS-a Aleksandar Vučić i on danas još jednom potvrdili spremnost za strateškom političkom saradnjom. Prema njegovim rečima, i Vučić i on su zadovoljni onim što su zajedno postigli na mnogim poljima od 2012. "Smatramo i da je interes Srbije da se to nastavi i u budućem periodu", kazao je Dačić. Kaže da bi u ovoj nedelji trebalo da budu održane sednice najviših partijskih organa gde će se