Žofre: Pozivamo Srbiju da poboljša usklađenost sa politikom EU

Šef delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji Emanuel Žofre rekao je da EU poziva Srbiju da poboljša svoju usklađenost sa spoljnom politikom EU, jer želi da računa na svoje najbliže saveznike da budu u potpunosti uz nju.

On je u intervjuu za dnevni list Blic rekao da progresivno usklađivanje sa spoljnom politikom EU nije nov uslov i da je to deo pregovaračkog okvira. "EU ne menja pravila igre. Srbija je prošle godine uložila značajan napor da poveća svoju usklađenost sa spoljnom politikom EU. Svakako od ruske invazije u punom obimu na Ukrajinu, to ima veći značaj za celu Evropu, za sve građane EU", rekao je Žofre. Govoreći o posledicama ruske agresije, on je rekao da to "tema broj