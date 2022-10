Novosadska policija uhapsila je B. I. (27) iz Vrbasa zbog tri razbojništva.

Sumnja se da je on, u poslednja tri dana, preteći replikom pištolja, oduzeo novac od zaposlenih u jednoj apoteci i dve prodavnice u Novom Sadu. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati. On će biti priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.