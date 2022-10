Naknada za svaku vraćenu ambalažu – kako da kućni otpad završi u reciklaži a ne na smetlištima

Srbija je poslednja u Evropi po reciklaži kućnog otpada, a to je najvećim delom ambalaža koja lako može da se preradi i upotrebi. Međutim, ona se i dalje baca na smetlišta, dok se reciklira manje od jedan odsto. Građani žele da recikliraju kada im se za to obezbede uslovi. Konačno su i kompanije, koje koriste najviše pet ambalaže, pristale da se uključe – još samo da država to i zakonom reguliše.

Dok plastičene flaše trajno zagađuju prirodu, reciklažna industrija uvozi upotrebljenu pet ambalažu. "Generalno su nam kapaciteti u Srbiji popunjeni 50 odsto. Mimo 'Grinteka' imamo još četiri fabrike. Mi radimo sa 50 odsto kapaciteta. Nedostaju nam sirovine, pa deo nadoknađujemo malo iz uvoza, ali opet radimo sa polovičnim kapacitetom", kaže direktor preduzeća za reciklažu pet boca "Grintek" Mihail Mateski. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, tokom