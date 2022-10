Vremenska prognoza 20. oktobar

Pretežno sunčano. Samo će pre podne u brdsko-planinskim predelima biti malo oblaka, ali se padavine ne očekuju. Na istoku Srbije povremeno će duvati jak severac. Jutarnja temperatura će biti u porastu, a dnevna u manjem padu. Ujutru od 4, tokom dana do 21 stepen. U Beogradu pretežno sunčano i malo svežije, temperatura do 17 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 20.10.2022 Četvrtak: Pretežno sunčano, ujutru u brdsko-planinskim predelima umereno oblačno. Vetar slab i umeren, severozapadni, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 10, a najviša od 17 do 21 stepen. 21.10.2022. Petak: Ujutro hladno, mestimično uz maglu i slab prizemni mraz. Pre podne pretežno sunčano, posle podne malo do umereno oblačno. Vetar ujutro