U Srbiji sutra sunčano i hladnije vreme

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i malo hladnije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima biće umereno oblačno. Duvaće slab do umeren vetar, na istoku Srbije povremeno i jak, severni i severozapadni, uveče u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura biće od četiri do 11, a najviša od 16 do 21 stepen. U Beogradu će biti pretežno sunčano i malo svežije. Najniža temperatura od pet do osam, a najviša oko 17 stepeni. U petak ujutro će biti hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazom, a ponegde se očekuje