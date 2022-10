BEOGRAD – U Srbiji sutra pretežno sunčano i malo svežije, samo ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima umereno oblačno.

Najniža temperatura od 4 do 11, a najviša od 16 do 21 stepena. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severni i severozapadni, uveče u skretanju na jugoistočni, saopštio je RHMZ. U Beogradu pretežno sunčano i malo svežije. Najniža temperatura od 5 do 8, a najviša oko 17 stepeni. Vetsar slab, severni i severozapadni, uveče u skretanju na jugoistočni. U Srbiji u petak ujutro hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab