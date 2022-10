Kada Filip car uđe, nećeš postojati Uroš žestoko udario na Bilala, on mu rekao da ga boli što nikada neće biti sa Majom

Haos u Beloj kući

U sinoćnoj emisiji "Pitanja gledalaca" desila se svađa Bilala Brajlovića i Maje Marinković sa Urošem Ćertićem. Zašto stalno govoriš Bilalu da se skloni od Maje i da nađe drugu koku? - pitao je Milan - Mislim da sam ti samo jednom rekao - rekao je Zvezdan. Printscreen - Mogu primiti savet i poslušati starije ljude. Zvezdan pogotovo, on me podseća na nekog mog od spolja. To je bilo onu noć kad je ušla Sunčica, Zvončica, sve je to isto. Ja sam bio malo nadrkan jer sam