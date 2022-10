Haos na suđenju, ubistvo goksija izazvalo buru: Zbog odgovora optuženog advokat pobesneo, pretio da će napustiti sudnicu

Danas se nastavlja suđenje klanu Veljka Belivuka, a tokom iznošenja odbrane Aleksandra Vučeljica u sudnici je izbila svađa.

Danas se nastavlja suđenje klanu Veljka Belivuka, a tokom iznošenja odbrane Aleksandra Vučeljica u sudnici je izbila svađa. Advokat Vesna Golubović pitala je Aleksandra Vučeljića da li zna ko je angažovao navodne plaćenike iz Hrvatske da se sukobe sa drugom navijačkom frakcijom Partizana 2017. godine, navodeći da oštećeni sumnjaju da je to dovelo do smrti Gorana Veličkovića. Vučeljić je rekao da ne zna ko je platio hrvatske državljane, ali je ovo pitanje dovelo do