Marija Bulat otkrila sve detalje života sa Markom: Ostavljao nas je šest puta, beži od moje bolesti

Bolest Marije Bulat razlog sukoba sa Markom1? S obzirom na to da su važili za skladan par, juče je sve iznenadila vest da je došlo do skoba između pevača Marka Bulata i njegove supruge Marije.

Kako su preneli svi mediji, Marku je supruga nanela telesne povrede zbog kojih je on završio u Urgentnom centru, a njoj određena zabrana prilaska pevaču. Međutim, Marija tvrdi da se ničega ne seća. Ata images – Negiram da su mu nanela povrede. Možda kad sam ga grlila, ili nekim predmetom, a da se ne sećam. Znate da sam ja bolesna, ima onih koji čak i od bolesne dece beže. On sve to radi jer želi da me povredi. Ja sam povezivana sa mnogim stvarima do sada, i mogu da