Sutra sunčano i toplo, do 25 stepeni

BEOGRAD: Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sutra će u Srbiji biti pretežno sunčano i toplo, a posle podne u Vojvodini se očekuje prolazno naoblačenje koje ponegde na severu može usloviti slabu kišu.

Vetar ujutro slab i umeren severozapadni, tokom prepodneva u skretanju na južni, dok će na istoku veći deo dana duvati umeren, povremeno i jak severozapadni, posle podne u slabljenju. Najniža temperatura od 4 do 13 stepeni, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. U Beogradu se sutra, takođe, očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar ujutro slab i umeren severozapadni, tokom prepodneva u skretanju na slab južni. Najniža temperatura od 10 do 13 stepeni, najviša