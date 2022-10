Oblaci se nadvili nad Beogradom, ali RHMZ i Đorđe Đurić su izdali najavu koja će vas oduševiti

Aktuelno vreme ide na ruku ratarima i poljoprivrednicima da svoje jesenje radove privedu kraju

Republički hidrometeorloški zavod Srbije najavio je da će od danas do kraja meseca rasti jutarnje i dnevne temperature, kao i da će se zadržati natprosečno toplo vreme. - Od danas do kraja meseca porast jutarnjih i dnevnih temperatura. Zadržaće se suvo i natprosečno toplo vreme, a kratkotrajna kiša očekuje se danas i u utora posle podne i uveče na severu Srbije. Najtoplije biće danas, kao i u ponedelјak i utorak, uz maksimalnu temperaturu u većini mesta od 23 do 28