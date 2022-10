Lajčak: Odluka o preregistraciji vozila je na vladi u Prištini

PRIŠTINA - Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je danas, nakon sastanka sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem, da je odluka o odlaganju roka za preregistraciju vozila na vladi u Prištini, prenose prištinski mediji. "Razgovarali smo o ovom pitanju i to je odluka premijera", rekao je Lajčak, ali nije želeo da detaljnije komentariše to pitanje, prenosi Reporteri. On je naglasio da je cilj EU da