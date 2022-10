Držimo emocije, takvi smo u porodici Zvezdan Slavnić još jednom otvorio dušu i progovorio o svojoj ćerki, shvatio gde je grešio

Više nije mogao da ćuti

Sagovornik voditelja Darka Tanasijevića večeras je bio i Zvezdan Slavnić. Ovaj zadrugar sinoć je imao emotivnu ispovest o odnosu sa svojom ćerkom, a pre nekoliko dana je prekinuo kontakt sa zadrugarkama posle spajanja sa Majom Marinković.. Juče si posavetovao i Ivana, doživeo to emotivno - dodao je Darko. Printscreen - Baš me je pukla emocija, dobro si me zaustavio. Nisam namerno ono posle uradio, izvinjavam se zbog toga. Baš ne volim to, ali imao sam naboj