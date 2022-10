Vremenska prognoza do kraja oktobra: Da li je opravdano što ćemo čekati novembar za početak grejne sezone?

Grejna sezona u gradovima širom Srbije odložena je do novembra, što je u pojedinim gradovima poput Bora i Kragujevca čak izazvalo proteste.

Republički hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu za ovu nedelju i dobra vest je što će temperature biti iznad proseka za kraj oktobra. Do kraja meseca zadržaće se toplo i stabilno vreme, bez jutarnjih mrazeva i sa maksimalnom temperaturom iznad proseka za ovaj period godine, u većini mesta od 20 do 23 stepeni. Samo još danas u centralnim i južnim predelima biće do 27 stepeni. Slaba kratkotrajna kiša očekuje se ponegde ovog utorka, u severnim i