Konferencija o IT bezbednosti u Novom Sadu

NOVI SAD - Danas u Novom Sadu počinje SecureD22, dvodnevna konferencija posvećena IT bezbednosti na kojoj će brojni eksperti pokušati da daju odgovore na pitanja kako najbolje zaštititi IT infrastrukturu kompanija i organizacija od rastućih sajber napada.

Fokus će biti na Zero Trust, Prevention by Design, Incident Response i Maximum Automation pristupima, kroz rešenja iz portfolija vodećih kompanija u ovoj oblasti poput Palo Alto Networks, Skybox Security, Glasswall, Microfocus, SolarWinds, Portnox i Sycope, saopštili su iz Co.Next. Najavljeno je više od 250 učesnika, među kojima su lideri IT security industrije, security IT menadžeri, specijalisti i profesionalci, a koji će se okupiti pod motom "dare to be secured"