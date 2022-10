Završen miting SNSD: Dodik proglašen za novog predsednika RS, opozicija nazvana izdajničkom

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik u tehničkom mandatu i lider vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je da će biti predsednik sve dok tako želi narod Republike Srpske.

On je rekao da on sluša „zov naroda“, dodavši da su on i SNSD pobednici i da će ponovo da pobede, jer on „radi za narod“. „Dok narod kaže, ja ću biti ovde i nikada neću pokušati da tu budem mimo narodne volje“, kazao je Dodik, obraćajući se okupljenima na mitingu vladajućih stranaka na Trgu Krajine u Banjaluci. On je poručio da će RS otići iz BiH, ako se BiH ne vrati u ustavne okvire, navodeći da mnogi u BiH i u međunarodnoj zajednici žele da Republika Srpska