Još jedan sunčan jesenji dan – vedro vreme pratiće nas i početkom novembra

Maglovito jutro u zemlji. Pretežno sunčano i toplo tokom dana. Temperatura do 25 stepeni. Vedro vreme pratiće nas i prvih sedam dana novembra.

Ujutru magla i niska oblačnost, koja će se pre podne zadržati po kotlinama, rečnim dolinama i u nizijama. Pretežno sunčano i toplo tokom dana. Najniža temperatura od 3 do 11 stepeni, a najviša dnevna u većem delu zemlje od 20 do 25 stepeni. U Beogradu ujutru magla, a u nižim delovima grada i pre podne. Tokom dana sunčano, s temperaturom do 23 stepena. Vedro vreme pratiće nas i prvih sedam dana novembra. U utorak tokom dana sunčano i toplo, s temperaturom do 28