Sutra natprosečno toplo

U Novom Sadu će sutra biti natprosečno toplo i sunčano vreme, dok je ujutro moguća pojava magle.

Duvaće slab do umeren vetar, južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće 8, najviša dnevna 25 stepeni. U sredu svežije, uz dosta sunčanih intervala. Temperatura će se kretati od 9 do 20 stepeni. I u četvrtak dosta sunca, a temperatura će biti od 8 do 19 stepeni. U petak i subotu je moguća slabija kiša. U petak će se temperatura kretati od 9 do 21 stepen, dok će u subotu biti od 12 do 17 stepeni. Od petka košava. U nedelju će doći do razvedravanja. Početkom