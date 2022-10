Ujutru magla, tokom danas pretežno sunčano i toplo

NOVI SAD - U Srbiji danas ujutru mestimično magla i niska oblačnost, koja će se po kotlinama, rečnim dolimana i u nizijama zadržati pre podne, a u toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv.

Najniža temperatura od 3 do 11, najviša u većem delu zemlje od 20 do 25, u Negotinskoj Krajini oko 27, a na severu Vojvodine, u krajevima gde se magla bude duže zadržavala malo svežije - od 17 do 20 stepeni, saopštio je RHMZ. U Novom Sadu ujutru magla, koja će se u pojedinim delovima grada zadržati i u delu prepodneva. U toku dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 7 do 10, a najviša oko 23 stepena. U Srbiji u utorak ujutru