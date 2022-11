Igor je tragično preminuo u Americi, a apel njegovog prijatelja koji se čita sa knedlom u grlu, deli cela Srbija

Mladić iz Srbije, Igor Radivojević, tragično je preminuo tokom boravka u Americi. Međutim, ono što je možda bolnije od toga da ga ga više nema po njegovu porodicu, jeste činjenica da je za dopremanje tela iz Amerike, potrebna ogromna svota novca.

Na platformi "Go Fund me", pojavio se apel prijatelja mladića iz Obrenovca, Srđana, koji je napisao kako je do smrti došlo spletom tragičnih okolnosti nakon epileptičnog napada. Objava je puštena pre dva dana. "Igor Radivojević je tragično preminuo usled epileptičnog napada u svom domu u Los Anđelesu. Imao je 40 godina i otišao je u Ameriku zarad bolje budućnosti. Napravili smo ovu fondaciju, da bi smo prikupili sredstva da ga vratimo u Srbiju da bi njegovi