Vikend pred nama donosi pogoršanje: Šta nas čeka kad ojača anticiklon sa zapada Evrope? Ovo je prognoza za prvu polovinu novembra

Nakon letnjih temperatura prvog dana novembra, toplo vreme se nastavlja i u sredu na jugu i istoku Srbije, dok se na severu i na zapadu očekuje hladnije, ali i dalje toplo za ovo doba godine.

- Nakon vedrog jutra, ponegde i maglovitog, tokom dana biće pretežno sunčano. Naoblačenje koje će ujutro zahvatiti severozapadne predele Srbije, tokom dana proširiće se i na ostale predele Srbije, ali će slabiti, tako da se u većini predela očekuje umereno oblačno - kaže meteorolog Đorđe Đurić. Duvaće slab do umeren, na istoku Srbije i jak severozapadni vetar. Nakon jutarnjih 4 do 10°C, maksimalna temperatura biće od 18°C na severu do 26°C na jugoistoku Srbije, u