Zbog radova na sanaciji havarije, bez vode će danas do 13 sati biti Ulica Branka Radičevića. Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena. Podsećamo, do 16 sati vode nema i u delu Ulice Milenka Stojkovića (od Živojina Ćuluma do Gazimestanske).