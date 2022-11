Biden rekao da se Amerikanci moraju suprotstaviti političkom nasilju

Amerikanci moraju da se suprotstave "političkom nasilju i zastrašivanju birača", poručio je predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden, šest dana pred pred izbore za Kongres i guvernere saveznih država. "Demokratiju više ne možemo uzimati zdravo za gotovo", upozorio je lider demokrata.

Biden je okrivio Donalda Trumpa, koga nije imenovao, ali ga je nazvao "poraženim bivšim predsjednikom", da podstiče prijetnje nekih republikanskih kandidata da odbiju da prihvate ishod glasanja ukoliko izgube na izborima sljedeće nedjelje. "To je put ka haosu u Americi. To nema presedan. Protivzakonito je i neamerički", poručio je Biden. Američka demokratija je na udaru, kako je rekao, jer "poraženi bivši predsjednik odbija da prihvati volju naroda". On je pozvao