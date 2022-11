Prenos embriona iz jedne klinike u drugu košta kao put u Njujork! Roditelji u šoku zbog nerealnih cena bolnica za vto u Beogradu (foto)

"Za taj novac čovek putuje iz Beograda do Njujorka i nazad". Ovim rečima jedan bračni par iz Beograda opisuje koliko je trenutno skupocen prenos embriona za vantelesnu oplodnju.

A svi oni kojima je to jedina šansa i nada da se ostvare u ulozi roditelja, prinuđeni su da koriste usluge klinika, jer to ne mogu da učine prirodnim putem. Kako za "Blic" započinje svoju ispovest, u najmanju ruku, šokiran bračni par, paprenim cenama koje klinike od njih zahtevaju za prenos termosa sa embrionima od tačke A do tačke B, udaljene svega šest kilometara. Oni su se nakon prve uspešne vantelesne oplodnje nakon koje su dobili zdravo dete, odlučili za još