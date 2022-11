Dačić: Ako kosovski Albanci pošalju specijalne jedinice…

Ako kosovski Albanci pošalju specijalne jedinice na sever Kosova i Metohije, Srbi će se svakako braniti, a ako Priština učini tako nešto izazvaće sukob, rekao je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.

Dačić je istakao da Srbi treba da koriste sve legitimne metode političke borbe za svoja prava na Kosovu i Metohiji i da ne zna ko bi to mogao da im ospori. – Ako krenu specijalne kosovske jedinice na sever, to je kršenje svih međunarodnih sporazuma. Srbi će se svakako braniti, tu nema nikave dileme. Ako neko postavlja dilemu šta će da se desi, ako to Priština uradi, pa izazvaće sukob – rekao je Dačić. Dačić je naveo da SAD zameraju da se Beograd meša u odluke Srba,