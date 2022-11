Kao španska sapunica Miljana ljubi i grli Zolu dok ih Bebica gleda, a onda mu je Čolić poručio ovo

Haos se nastavlja

Dok je Miljana Kulić sve vreme grlila Zolu i ljubila ga u obraz, njen bivši dečko, Nenad Macanović Bebica, je sve vreme gledao to, te se Čolić drao. - Miljo, nemoj, Bebica te gleda. Nemoj! Tvoj životni saputnik te gleda! Nemoj! Vidi kako te gleda - rekao je Zola. Printscreen Nakon toga, ona je nastavila da pokušava da ga poljubi, dok je on odguravao od sebe, a Nenad je sve vreme to posmatrao. Printscreen Kako će teći ovaj odnos na dalje, ostaje nam da ispratimo.