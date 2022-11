Lukašenko: „Evropa će sutra goreti!“

Beloruski diktator Aleksandar Lukašenko smatra da građani evropskih zemalja žele da žive u miru, ali da njihovi lideri nisu u stanju da „ugase vatru u sopstvenom domu”, prenosi Jutarnji list. „Nemačka, cela Evropa – sada nema lidera.

Ali čak i da ga imaju… nisu u stanju da ugase požar u sopstvenoj kući“, citira Lukašenka agencija BelTA. „Evropljani ne žele ovaj rat. Oni odlično razumeju šta se danas dešava u Ukrajini. A ovde, u Belorusiji, pokušavaju da zapale vatru. Već sutra će cela Evropa da gori“, kaže Lukašenko. Štaviše, on smatra da je na Evropljanima da zaustave konfrontaciju koja je na kraju dovela do ukrajinskog rata. On je evropske lidere opisao kao „luđake“ koji nisu u stanju da kažu