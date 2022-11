Pitanja iz večerašnjeg „Milionera“: Koju sumu biste vi osvojili?

I u ovoj epizodi kviza „Želite li da postanete Milioner“ pred takmičarkom su se našla pitanja iz najrazličitijih oblasti, a iako joj je čista logika bila od velike pomoći, ipak ju je jedanaesto pitanje izbacilo iz vruće stolice.

Takmičarka se susrela sa 12 pitanja, uključujući zamensko pitanje i pitanje na koje nije tačno odgovorila. Pitanja i odgovore možete pronaći u nastavku teksta: Prvo pitanje (1.000 dinara) Koje je pretposlednje slovo azbuke? a) Y b) Z c) Š d) Dž Tačan odgovor – D Drugo pitanje (2.000 dinara) Kako je puno ime lika iz poznate srpske narodne pripovetke, a počinje sa Baš? a) Bakar b) Cink c) Čelik d) Mesing Tačan odgovor – C Treće pitanje (3.000 dinara) Koji od