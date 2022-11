SAD: Tesna trka republikanaca i demokrata na međuizborima

Sudeći po prvim rezultatima nijedna strana neće odneti veliku pobedu, republikanci imaju šansu da preuzmu Kongres gde vode sa 198 prema 173 dok je za pobedu potrebno 218, a demokrate da zadrže većinu u Senatu u kome je trenutni odnos 48 prema 47 od 100 mesta.

Dopisnik RTS-a iz Vašingtona: Rezultati i dalje neizvesni Your browser does not support the video tag. Izveštaj Nenada Zafirovića (12.00) U Vermontu, Mičigenu i Kaliforniji glasali i na referendumu – izglasano pravo na abortus Građani države Mičigen su, osim na međuizborima za članove Kongresa, glasali i na referendumu o pravu na abortus. Na osnovu 85 odsto prebrojanih glasova, za ustavom zaštićeno pravo na abortus glasalo je 55,6 odsto birača, dok je protiv bilo