Dačić: Ne možemo prihvatiti plan po kome je Kosovo nezavisna država

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da su osnove francusko-nemačkog plana za Srbiju neprihvatljive jer plan prvo polazi od toga da je Kosovo nezavisno.

Prvi potpresednik Vlade rekao je da Srbija ne može da podrži političko rešenje o tome kako Kosovo kao nezavisna država treba da izgleda ako za nju to pitanje nezavisnosti nije rešeno. "Naše odluke o uvođenju sankcija Rusiji i direktno i indirektno imaju uticaja na našu poziciju oko Kosova, ako to uradimo malo ćemo da naljutimo tradicionalne prijatelje", rekao je Dačić u jutrošnjem gostovanju na televiziji Pink. On je dodao da Srbija treba da ima pruženu ruku ka