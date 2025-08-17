Oglasio se Vučić nakon incidenata u gradovima Srbije: „Nasilje je izraz nemoći, zločini neće ostati nekažnjeni“

Dnevnik pre 22 minuta
Oglasio se Vučić nakon incidenata u gradovima Srbije: „Nasilje je izraz nemoći, zločini neće ostati nekažnjeni“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu nakon incidenata u Valjevu i drugim gradovima Srbije.

Vučić je naglasio da je nasilje koje je viđeno sinoć u srpskim gradovima "izraz potpune nemoći" blokadera. - Večeras nešto ranije izlazim iz MUP-a gde sam došao da posetim i prijatelje i ministra i borce, ljude koji čuvaju Srbiju od ovih koji je uništavaju i ruše svako veče. I samo hoću ljudima da kažem - podićićemo i obnovićemo prostorije i našeg tužilaštva i sudova i stranačke prostorije, uspećemo mi to sve da uradimo, sve zajedno sa narodom. A ovo uz sve ono
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Vučić o nasilju na protestima: Dolazi vreme odgovornosti, obnovićemo sve što je uništeno

Vučić o nasilju na protestima: Dolazi vreme odgovornosti, obnovićemo sve što je uništeno

Sputnik pre 22 minuta
Vučić: Država će obnoviti uništene stranačke objekte, maske su pale, dolazi vreme odgovornosti

Vučić: Država će obnoviti uništene stranačke objekte, maske su pale, dolazi vreme odgovornosti

Radio 021 pre 1 sat
Vučić najavio: Država će obnoviti sve što je uništeno tokom nedavnih nemira

Vučić najavio: Država će obnoviti sve što je uništeno tokom nedavnih nemira

Mondo pre 1 sat
Vučić: Obnovićemo sve što je uništeno – svi koji su rušili i palili odgovaraće

Vučić: Obnovićemo sve što je uništeno – svi koji su rušili i palili odgovaraće

RTS pre 7 sati
"Svi koji su spaljivali i rušili biće kažnjeni": Oglasio se Vučić posle protesta: "Sačuvaćemo mir" (video)

"Svi koji su spaljivali i rušili biće kažnjeni": Oglasio se Vučić posle protesta: "Sačuvaćemo mir" (video)

Blic pre 8 sati
Vučić: Vreme odgovornosti dolazi, Srbiju nikad neće moći da pobede

Vučić: Vreme odgovornosti dolazi, Srbiju nikad neće moći da pobede

Euronews pre 8 sati
Oglasio se Vučić nakon paljenja gradske uprave u Valjevu i nemira u Beogradu

Oglasio se Vučić nakon paljenja gradske uprave u Valjevu i nemira u Beogradu

Telegraf pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićTužilaštvoMUPPredsednik SrbijeValjevoBorča

Politika, najnovije vesti »

Neredi u Valjevu: Zapaljene prostorije SNS-a, Dačić o hapšenjima

Neredi u Valjevu: Zapaljene prostorije SNS-a, Dačić o hapšenjima

Nedeljnik pre 7 minuta
Ko su SNS jurišnici u gradovima širom Srbije: Na građane ispaljuju vatromet, tuku ih i gađaju, a veterane nazivaju ustašama…

Ko su SNS jurišnici u gradovima širom Srbije: Na građane ispaljuju vatromet, tuku ih i gađaju, a veterane nazivaju ustašama

Nova pre 12 minuta
Ustavne izmene i stambeni krediti: Da li zaštita jedinog doma povećava rizik za banke?

Ustavne izmene i stambeni krediti: Da li zaštita jedinog doma povećava rizik za banke?

Slobodna Evropa pre 2 minuta
Vučić o nasilju na protestima: Dolazi vreme odgovornosti, obnovićemo sve što je uništeno

Vučić o nasilju na protestima: Dolazi vreme odgovornosti, obnovićemo sve što je uništeno

Sputnik pre 22 minuta
Nemačka osniva Savet za nacionalnu bezbednost

Nemačka osniva Savet za nacionalnu bezbednost

Dojče vele pre 7 minuta