Premijer Macut sastao se sa delegacijom Kine: Najavio jačanje ekonomske i političke saradnje

Blic pre 5 sati
Premijer Macut sastao se sa delegacijom Kine: Najavio jačanje ekonomske i političke saradnje

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se sa delegacijom Kine, koju je predvodio potpredsednik Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa Peng Ćinghua, a sagovornici su zaključili da će Srbija i Kina nastaviti da produbljuju partnerstvo kroz zajedničke ekonomske projekte i blisku političku saradnju, u duhu prijateljstva i uzajamne podrške.

Kako je navedeno u saopštenju Vlade Srbije, Macut je na sastanku istakao značaj strateškog partnerstva Srbije i Kine i izgradnju odnosa sa zajedničkom budućnošću, naglasivši izuzetne prijateljske odnose i veoma dobru saradnju dvojice predsednika Aleksandra Vučića i Sija Đinpinga. Macut je naglasio da je bilateralna saradnja Srbije i Kine trenutno na najvišem istorijskom nivou, navodeći da Srbija pridaje ogroman značaj negovanju čeličnog prijateljstva sa Kinom i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Macut sa delegacijom Kine: Jačanje partnerstva kroz ekonomske projekte i političku saradnju

Macut sa delegacijom Kine: Jačanje partnerstva kroz ekonomske projekte i političku saradnju

Danas pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVlada SrbijeKinaĐuro Macut

Politika, najnovije vesti »

Premijer Macut sastao se sa delegacijom Kine: Najavio jačanje ekonomske i političke saradnje

Premijer Macut sastao se sa delegacijom Kine: Najavio jačanje ekonomske i političke saradnje

Blic pre 5 sati
Suđenje vođama učk: Prvi svedok odbrane najpre tvrdio da se "ne seća", pa šokirao Hag" Rubin: "Tači nije kontrolisao OVK?!"…

Suđenje vođama učk: Prvi svedok odbrane najpre tvrdio da se "ne seća", pa šokirao Hag" Rubin: "Tači nije kontrolisao OVK?!"

Blic pre 6 sati
EU negira navode ruske službe da podstiče proteste u Srbiji

EU negira navode ruske službe da podstiče proteste u Srbiji

Danas pre 7 sati
Građanima nije potrebna ruska služba da im kaže da žele pad Vučića: O tvrdnjama da EU planira srpski Majdan 1. novembra

Građanima nije potrebna ruska služba da im kaže da žele pad Vučića: O tvrdnjama da EU planira srpski Majdan 1. novembra

Danas pre 7 sati
Kos: EU zabrinuta za stanje vladavine prava u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji i Severnoj Makedoniji

Kos: EU zabrinuta za stanje vladavine prava u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji i Severnoj Makedoniji

Danas pre 8 sati