Premijer Macut sastao se sa delegacijom Kine: Najavio jačanje ekonomske i političke saradnje

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se sa delegacijom Kine, koju je predvodio potpredsednik Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa Peng Ćinghua, a sagovornici su zaključili da će Srbija i Kina nastaviti da produbljuju partnerstvo kroz zajedničke ekonomske projekte i blisku političku saradnju, u duhu prijateljstva i uzajamne podrške.

Kako je navedeno u saopštenju Vlade Srbije, Macut je na sastanku istakao značaj strateškog partnerstva Srbije i Kine i izgradnju odnosa sa zajedničkom budućnošću, naglasivši izuzetne prijateljske odnose i veoma dobru saradnju dvojice predsednika Aleksandra Vučića i Sija Đinpinga. Macut je naglasio da je bilateralna saradnja Srbije i Kine trenutno na najvišem istorijskom nivou, navodeći da Srbija pridaje ogroman značaj negovanju čeličnog prijateljstva sa Kinom i