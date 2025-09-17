Macut sa delegacijom Kine: Jačanje partnerstva kroz ekonomske projekte i političku saradnju

Danas pre 6 sati  |  Beta
Macut sa delegacijom Kine: Jačanje partnerstva kroz ekonomske projekte i političku saradnju

Premijer Srbije Đuro Macut i potpredsednik Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa Peng Ćinghua naglasili su danas da će Srbija i Kina nastaviti da produbljuju partnerstvo kroz zajedničke ekonomske projekte i blisku političku saradnju.

U saopštenju Vlade Srbije piše da su sagovornici zaključiči da će dve države to nastaviti da rade u duhu prijateljstva i uzajamne podrške. Macut je istakao značaj strateškog partnerstva Srbije i Kine i izgradnju odnosa sa zajedničkom budućnošću, te naglasio prijateljske odnose i dobru saradnju predsednika dve države. Istakao je da je bilateralna saradnja Srbije i Kine na najvišem istorijskom nivou, da Srbija pridaje ogroman značaj negovanju čeličnog prijateljstva
