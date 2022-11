Borel: Srbi da se vrate u institucije, Priština da formira ZSO

Visoki predstavnik EU Žozep Borel je u Parizu tražio od Beograda i Prištine da "nađu hitno rešenje za sadašnju krizu".

On je naglasio da Srbi treba da se vrate u kosovske institucije, a da Kosovo mora da svoje poteze oko automobilskih tablica usaglasi s dogovorima iz Briselskog dijaloga i neodložno počne pregovore o uspostavljanju Zajednice srpskih opština. Borel je to istakao u saopštenju objavljenom u Briselu, posle odvojenih sastanaka s predsednikom Srbiije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem. On je ukazao da su obaveze iz dijaloga Beograda i Prištine „i