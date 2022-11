Palim "Vračarcima" je određen pritvor! Traži se još 15 begunaca: Izdate su međunarodne poternice

Sudija Višeg suda odredio je pritvor uhapšenim "Vračarcima",

Sudija Višeg suda odredio je pritvor uhapšenim "Vračarcima", Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu-Posebno odeljenje za organizovani kriminal je 13. novembra 2022. godine, nakon saslušanja osumnjičenih N.T, L.C, A.M, A.N, V.M, D.M, Đ.K, I.B, J.B, N.K, M.T, N.B, R.T, S.M, D.N, N.V, doneo rešenje kojim je prema osumnjičenima odredio pritvor do 30 dana, saopšteno je iz Višeg suda u Beogradu. Kako je navedno u saopštenju suda, njima je pritvor određen po