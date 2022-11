Na zemlji je trenutno više od 8 milijardi ljudi

Broj stanovnika na planeti zemlji danas oko 9 časova po srednjeevropskom vremenu, prešao je osam milijardi.

To se vidi na sajtu worldometers.info, a nedavno su i Ujedinjene nacije objavile publikaciju prema kojoj se očekuje da ovih dana čovečanstvo pređe cifru od osam milijardi. Međutim, iako se čini da je rast populacije na svetskom nivou nikada veći, on je pao za oko jedan odsto godišnje 2020. godine što se dogodilo prvi put još od 1950. godine. Prema projekcijama ove organizacije, do 2030. godine na svetu će hodiati oko 8,5 milijardi ljudi, a do 2080. godine na Zemlji