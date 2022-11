Viola fon Kramon regovala na Vučića u čečenskom ogrtaču, Brnabić se javila da ga odbrani

Evroposlanica Viola fon Kramon reagovala je na fotografiju koja je propratila vest da se predsednik Srbije sastao sa savetnikom čečenskog lidera Ramzana Kadirova, Turkom Daudovim.

Prilikom sastanka Vučića i Kadirovog savetnika, Daudov je predsedniku Srbije uručio burku i papaku, nakon čega su se fotografisali. Ta fotografija, koja se proširila medijima i društvenim mrežama, bila je povod za reakciju evroposlanice. Ona je podelila fotografiju Vučića i Angele Merkel sa opisom "kako je počelo", dok se pored nalazi slika Vučića i Daudova sa rečima "kako ide" (how its going). How it started How its going pic.twitter.com/UgEldKgDGz — Viola von