Zelenski neće da razgovara s Rusijom, pregovori su za njega veoma opasni! Medvedev: On ne priznaje realnost da se Ukrajina raspala

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski nema nameru da razgovara sa Rusijom, jer ne priznaje realnost da se Ukrajina raspala, napisao je danas na svom Telegram kanalu zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

Dok to ne učini nema smisla sedati za pregovarački sto, rekao je on. Prema njegovim rečima, Zelenski ne želi nikakve pregovore iz sasvim očiglednih sebičnih razloga, preneo je TASS. "Štaviše, pregovori su za njega veoma opasni", napisao je Medvedev. On je istakao da, osim ako Zelenski ne prizna realnost da se Ukrajina raspala, nema smisla sesti za pregovarački sto. "Kada to prizna, na njega će skočiti njegovi nacionalisti koji su povezani sa vrhom vojske i kojih se