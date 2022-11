Vučić: Ako kosovska policija pređe na sever, imaćemo pakao

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da Srbi sa Kosova i Metohije neće prihvatiti kažnjavanje zbog tablica i istakao da ukoliko u sprovođenju preregistracije vozila budu učestvovale i specijalne jedinice kosovske policije, biće pakao na terenu.

Vučić je istakao da specijalne jedinice kosovske policije “nemaju šta da rade na severu Kosova i Metohije”. Na pitanje šta će uraditi država Srbija ukoliko do toga i dođe, Vučić kaže da će biti uz svoj narod, a za Srbe na Kosovu i Metohiji kaže da će čuvati svoja ognjišta. On je, odgovarajući na pitanje da li u tom slučaju postoji mogućnost da dođe do oružanog sukoba, rata, naveo da se nada da se to neće dogoditi. – Nadam se da se neće dogoditi, ali ne zavisi od