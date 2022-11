Vučić: Nismo zainteresovani za međusobno priznanje sa Kosovom

Beta pre 3 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, povodom preporuke Evropskog parlamenta (EP), da Beograd nije zainteresovan za međusobno priznanje nezavisnosti sa Prištinom.

"Nisam se naročito uznemirio zbog preporuka EP. Dokon pop i jariće krsti, izgleda da njima ide sve kao po loju pa su zabrinuti sa naše odluke. Nismo zainteresovani za međusobno priznanje sa Prištinom, a što se tiče sankcija Rusiji, umećemo sami da donosimo odluke", rekao je Vučić u Beogradu, nakon sastanka sa rukovodstvom Republike Srpske.

On je rekao da će Srbija nastaviti da sluša šta joj govore iz EP, ali da će donositi odluke u skladu sa svojim interesima.

Vučić je rekao da EP nije doneo nikakvu rezoluciju, kao što se to navodi u medijima, već preporuku ali da je suština da u tekstu nije upućen zahtev samo za uvođenje sankcija Rusiji, već i preporuka da Srbija prizna nezavisnost Kosova.

"Pa se ja pitam zašto ste to sakrili? Zašto da ne obavestimo narod, da zna šta zaista traže od nas? Mnogo teže od toga da li ćemo uvoditi sankcije je to što od nas traže međusobno priznanje. Valjda je Srbiji mnogo stalo da bude priznata od Prištine, pa je to neki obostrani ustupak", rekao je on.

Vučić je citirao azerbejdžanskog predsednika Ilhama Alijeva, koji je u sredu bio u Beogradu, da se samostalnost i nezavisnost država ne ogleda samo u postojanju himne, grba i zastave, već i u načinu donošenja odluka i u tome da li sama bira svoj put u međunarodnoj areni.

"Ali ako je zahtev 79 odsto poslanika EP taj da priznamo nezavisnost Kosova, onda sve i da uvedemo sankcije Rusiji, oni bi nas potapšali po ramenu i doneli novu rezoluciju o nezavisnosti Kosova. Pa bi onda nastavili s nečim drugim", rekao je Vučić.

Vučić o dogovoru o tablicama: U statusnom smislu naša mala taktička pobeda

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je u statusnom smislu, dogovor o tablicama "mala taktička pobeda" Beograda.

Vučić je ocenio da je Priština pre dva dana imala "bolji dil nego što su dobili juče".

Vučić: Republika Srpska će u Srbiji uvek imati nekoga na koga može da se osloni

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Beogradu će Republika Srpska (RS) u Srbiji "uvek imati nekoga na koga može da se osloni" i da će ukoliko može, Srbija uvek pomagati RS na svaki mogući način.

Vučić je kazao da je na sastanku sa predsednikom RS Miloradom Dodikom i srpskom članicom Predsedništva BiH Željkom Cvijanović rekao da je dogovoreno da ove nedelje bude formiran tim predstavnika Srbije i RS koji će konkretizovati ideju o izgradnji Memorijalnog kompleksa Donja Gradina.

"Spremni smo da uložimo desetine miliona u taj projekat, dogovor je da Srbija učestvuje sa 80 odsto sredstava", kazao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare u Beogradu.

Naveo je da su na današnjem sastanku sa liderima RS "dodatno usaglašeni" stavovi između Srbije i RS koji su kako je rekao, najčešće gotovo jedinstveni.

"Razmotrili smo političku situaciju, govorili smo o problemima koji postoje u regionu. Upoznao sam ih sa situacijom na Kosovu i Metohiji, o razgovorima koje smo do pred ponoć vodili sa Briselom o situaciji na Kosovu i Metohiji", kazao je predsednik Srbije.

Vučić je dodao da su razgovarali o podršci koju bi Srbija pre kraja godine trebalo da uputi opštinama Drvar, Kostajnica, Dubica i Nevesinje.

"Razgovaralo smo i o aerodromu u Trebinju, o drugim infrastrukturnim projektima. Trgovinska razmena sa BiH je sve veća i u prvih devet meseci je na nivou od oko 2,3 milijarde evra. BiH je šesti spoljnotrgovinski partner Srbije a mi se približavamo tome da uskoro budemo njihov partner broj jedan", kazao je Vučić.

(Beta, 11.24.2022)