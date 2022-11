Obraćanje predsednika: Na KiM vri, ljudima je svega preko glave a to i mene brine! Evo i šta sa KM tablicama kad je auto nov

* Ne znam zašto se to krije! Od sankcija Rusiji mnogo je teže to što nam iz EP traže "međusobno priznanje" odnosno da priznamo tzv. nezavisno Kosovo * Nismo nimalo zainteresovani za bilo kakvo priznanje Prištine * Odluka o tablicama mala je taktička pobeda uoči još težih vremena i još težih odluka koje nas čekaju * Priština pre dva dana imala "bolji dil nego što su dobili juče" * S Briselom sam do ponoći razgovarao najmanje 50 puta

BEOGRAD - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je novoizabranog srpskog člana Predsedništva Bosne i Hercegovine Željku Cvijanović i novoizabranog predsednika Republike Srpske Milorada Dodika u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu, posle čega se obratio javnosti. 11.15 - Odluka o tablicama mala je taktička pobeda uoči još težih vremena i još težih odluka koje nas čekaju. Predsednik je rekao da je pitanje KM tablica mala taktička pobeda uoči još