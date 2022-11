Treslo se kod Rijeke! Noćas zabeležen potres jačine 2,6 Rihtera: "Delovao je kao grmljavina"

Noćas se, pola sata nakon ponoći, pored Rijeke osetio slabiji potres magnitude 2,6 Rihtera, javlja EMSC.

Epicentar se nalazio 12 kilometara istočno od grada. Žarište potresa je bilo na dubini od dva kilometra, prenosi Index. 🔔 #Earthquake ( #potres) M2.3 occurred 12 km SE of #Rijeka ( #Croatia) 6 min ago (local time 00:32:57). More info at: 📱 https://t.co/LBaVNedgF9 🌐 https://t.co/K2OkCCx6f5 🖥 https://t.co/UUS1dXpOHQ pic.twitter.com/7UcKwwqoQJ — EMSC (@LastQuake) November 28, 2022 Potresi magnitude manje od 2,9 Rihtera se nazivaju manjima i često se ne osete, ali