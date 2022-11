Stiže vremenski rolerkoster! Menja se godišnje doba, nagle oscilacije vremena!

Ujutru mestimično magla. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, pre podne ponegde sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od -2 do 3, najviša dnevna do 8 stepeni.

Ujutru po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije mestimično magla. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, pre podne ponegde sa sunčanim intervalima. U Negotinskoj Krajini oblačno, tmurno i hladno sa rosuljom. Duvaće slab i umeren vetar, na planinama istočne Srbije, u Pomoravlju, Podunavlju i na jugu Banata i jak istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -2 do 3, najviša dnevna od 4 do 8 stepena. Tokom noći oblačno, sa kišom u istočnoj Srbiji,