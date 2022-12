Za: 5.000 od države već prijavljeno 200.000 mladih Do novčane pomoći u samo 3 koraka, a evo i kako

Ministarstvo finansija je na svom zvaničnom Instagram profilu objavilo podatak da se za novčanu pomoć do sada prijavilo 200. 000 mladih.

Podsećamo da je prijava za novčanu pomoć u ponoć, a trajaće do 15. decembra. Pravo na prijavu imaju državljani Republike Srbije koji u trenutku prijave imaju između navršenih 16 i 29 godina, prebivalište na teritoriji Srbije i važeću ličnu kartu. To znači da mogu da se prijave svi koji su do početka prijave napunili 16 godina, a nisu do tog datuma napunili 30 godina. "Zakon koji reguliše ovo pitanje je stupio na snagu 20. novembra i taj datum se upravo uzima kao