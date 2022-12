Počela prijava za 5.000 dinara od države: Evo kako da se prijavite i ko sve može da dobije novac! Zna se i datum isplate

Prijavljivanje za jednokratnu pomoć od države u iznosu od 5.000 dinara za mlade od 16 do 29 godina počelo je tačno u ponoć 1. decembra, a trajaće do 15. decembra u ponoć. - Prijavljivanje je jednostavno, kao i ranije, broj lične karte i matični broj, izaberete banku u koju ćemo da uplatimo novac i mi ćemo već od 16. do 20. decembra svima isplatiti - rekao je ministar finansija Siniša Mali u gostovanju na TV Pink i dodao da je prve dve pomoći od po 100 evra primilo